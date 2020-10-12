В Одесской области 14-летний подросток свел счеты с жизнью

Его мертвое тело, которое болталось в петле во дворе дома обнаружил младший брат, когда вернулся из школы, сообщает издание « Бессарабия INFORM ».

Трагедия разыгралась днем в понедельник, 12 октября, в городе Белгороде-Днестровском.

СМИ удалось разузнать от родственников, что ранее мальчик никогда не говорил на тему самоубийства. Также стало известно, что погибший учился в одной из школ города в 9-м классе, он нем отзывались положительно.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Ранее мы сообщали, что в Одесской области 17-летний парень совершил очень странное самоубийство, которое до этого описал в своей книге.

Иван Делюков из Килии бросился в 20-метровую трубу запущенной школьной котельной. Тело 17-летнего юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, без признаков жизни обнаружил его отец в высокой трубе, 4 июля.

Напомним, что школьник устроили поножовщину в Одессе на футбольном поле: дикое видео

Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"

Также Politeka писала, что на Одесчине конфликт с преподавателем толкнул ученика на отчаянный шаг