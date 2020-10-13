В Одессе непутёвая мать бросила на произвол судьбы годовалого ребенка

Подробностями поделилась на страницах соцсетей руководитель Службы по делам детей Юлия Никандрова, передает Рoliteka.net

Она рассказала, что в райотдел полиции пришел мужчина вместе с годовалым мальчиком.

«По его словам, он — бывший сожитель матери ребенка. Женщина оставила сына "ненадолго", а потом просто перестала выходить на связь", — сообщила Никандрова.

Мужчина обратиться в полицию. Сотрудники службы по делам детей дозвонились к матери мальчика. Ей сообщили, что ребенок в отделении полиции и ситуация серьезная.

"На что безупречный женский голос сообщил в трубку: " Я очень занята. Сегодня не могу. Возможно завтра ", — сказала Никандрова.

Она отметила, что сейчас мальчик в безопасности и будет передан в дом ребенка.

Ранее мы писали, что в Одессе прохожие обратили внимание на ребенка, который бегал грязый и голодный, а в это время его мать в пьяном угаре спала под скамейкой. Инцидент произошел в прошлом месяце на улице Ицхака Рабина на Черемушках.

Людям стало жаль мальчугана, и они вызвали стражей порядка.

Как рассказали в патрульной полиции, когда они прибыли на место вызова, пьяная женщина лежала без сознания, а рядом был маленький грязный мальчик. Ребенок рассказал полицейским, что ему 5 лет, его зовут Ромчик и вместе с мамой он живет в поле. Малыш был голоден и просил пить. Патрульные накормили и напоили мальчика, а также вызвали "скорую" для оказания медицинской помощи ребенку и женщине.

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