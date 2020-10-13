Одесская область продолжает находиться среди «лидеров» по смертности от китайского вируса

Тревожную статистику обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, передает Рoliteka.net

Так, по состоянию на утро 13 октября, в Одесском регионе зафиксировано 277 новых случая заражения.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 17 047 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных вирусом скончались 10 пациентов. Всего летальных случаев в области – 260. Вылечить от COVID-19 удалось 2791 инфицированных. Болеют на данный момент 14 256 человек и у 18826 подозревают китайский вирус.

Напомним, что с 12 октября Одесса перешла из желтой зоны карантина в оранжевую. В городе ужесточили правила карантина, некоторые изменения коснутся школ. Об этом рассказала директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Как рассказала директор городского департамента образования Елена Буйневич, до конца недели, 16 октября, школы продолжат работать в обычном режиме.

Учителей попросили увеличить темпы подачи материала и "начитать" детям как можно больше сложных тем, которые не все смогут изучить самостоятельно. Это делается для того чтобы потом детям не пришлось наверстывать пропущенное.

С 26 по 30 октября у одесских школьников начнутся осенние каникулы. Они продлятся всего одну неделю. В департаменте образования утверждают, что не могут увеличить каникулы, ведь существуют требования к учебным программам и в противном случае придется удлинять учебный год.

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