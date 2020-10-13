В Одессе на Черемушках заметили одноногого мужчину без одежды, который прыгал через витрины в супермаркете

Соответствующе видео обнародовали очевидцы в телеграм-канал  «Одесса-Инфо», передает  Рoliteka.net(чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Сначала неадекватный мужчина разделся и начал прыгать по улицам в районе Дома мебели. Он скакал прямо по проезжей части и не реагировал на замечания прохожих.  Чудом оставшись живым, он допрыгал до супермаркета «Копейка», и там стал прыгать через витрины.

Свидетели инцидента говорят, что когда неадекват увидел полицейских, то даже пытался одеться, однако всё равно стражи порядка задержали мужчину.

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Инцидент зафиксировали возле местного кафе в городе Подольске.
Согласно версии полицейских, они приехали на разборки в развлекательное заведение, где между посетителями произошла драка.
Далее, копы остановили для разговора пятерых участников конфликта, однако последние не пожелали с ними беседовать и стали вести себя агрессивно.

«Двое, вместо ответа на вопрос, бросились в драку. Кроме этого, один из мужчин разбил кулаком боковое стекло служебного автомобиля», - сообщили в полиции.

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