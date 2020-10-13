В Одессе на Черемушках заметили одноногого мужчину без одежды, который прыгал через витрины в супермаркете
Соответствующе видео обнародовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Рoliteka.net(чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Сначала неадекватный мужчина разделся и начал прыгать по улицам в районе Дома мебели. Он скакал прямо по проезжей части и не реагировал на замечания прохожих. Чудом оставшись живым, он допрыгал до супермаркета «Копейка», и там стал прыгать через витрины.
Свидетели инцидента говорят, что когда неадекват увидел полицейских, то даже пытался одеться, однако всё равно стражи порядка задержали мужчину.
"Штраф больше 140 тысяч гривен": по украинцам жахнули проверками, к кому придут
Уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть: "Уже сложно узнать"
Заморозки ворвутся в Украину: озвучена дата, после которой погода резко переменится
"Пора бить тревогу и спасать Таню": жизнь любимицы публики Овсиенко пошла под откос с мужем-уголовником
Ранее мы сообщали, в Одесской области компания людей напала на стражей порядка
Инцидент зафиксировали возле местного кафе в городе Подольске.
Согласно версии полицейских, они приехали на разборки в развлекательное заведение, где между посетителями произошла драка.
Далее, копы остановили для разговора пятерых участников конфликта, однако последние не пожелали с ними беседовать и стали вести себя агрессивно.
«Двое, вместо ответа на вопрос, бросились в драку. Кроме этого, один из мужчин разбил кулаком боковое стекло служебного автомобиля», - сообщили в полиции.
Напомним, что больного парня бросили возле мусорного бака в Одессе: "привезли вместе с матрасом", кадры дикости
Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют
Также Politeka писала, что в Одессе мужчина разбогател на 50 тысяч гривен: "пополнил счет одной купюрой", детали