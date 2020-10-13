В Одессе было совершено нападение на преподавательницу
Соответствующе видео обнародовали в местном телеграм-канале «ХО», передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, инцидент произошел возле одесского национального университета им. Мечникова на Французском бульваре.
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На кадрах можно увидеть женщину, которая стоит с окровавленной головой.
Свидетели случившегося предположили, что нападавшим может быть недовольный родитель. Он подошел к женщине и ударил ее по голове три раза металлическим предметом, а также кричал, что «сломает ей руку».
Ранее мы сообщали, что учительницу по рисованию, которая наорала на ребенка из-за того, что школьница ответила ей на украинском языке, а также забыла альбом уволили по статье. Об этом заявила директор городского департамента образования Елена Буйневич.
Аудиозапись разговора, которую обнародовали в группе «Батьки SOS» вызвала широкий резонанс в обществе.
В департаменте образования поведение учительницы назвали аморальным и отметили, что таким людям нет места в школьной среде.
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