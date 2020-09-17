В Одессе неадекватный подросток по непонятным причинам напал на преподавателя
Инцидент зафиксировали на территории одесского колледжа академии пищевых технологий. Видео потасовки разместил телеграм-канал «Ху***я Одесса», передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, малолетний неадекват без рубашки залез на машину преподавателя, начал бить ее кулаками и прыгал по ней. Когда явился владелец авто, то буян напал на него.
Однако преподаватель заломил руки хулигану и держал, как утверждают очевидцы, до тех пор, пока не приедут стражи порядка.
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До этого мы сообщали, что в школе Одесской области подрались две ученицы и мама из-за сплетен в соцсетях
Событие имело место прямо на территории одной из школ в Раздельнянском районе, вчера 16 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
На перемене между двумя девочками подростками 15 и 16 лет возникла ссора из-за якобы распространение сплетен в социальных сетях. Конфликт перерос в драку, в которую вмешалась мать одной из участниц. Женщина пришла в школу за дочкой и стала случайным свидетелем происшествия.
Стало известно, что обе стороны обратились к правоохранителям с заявлениями по этому поводу. В школе работают инспекторы ювенальной превенции. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация действиям каждому из участников инцидента.
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