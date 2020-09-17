В Одессе неадекватный подросток по непонятным причинам напал на преподавателя

Инцидент зафиксировали на территории одесского колледжа академии пищевых технологий. Видео потасовки разместил телеграм-канал «Ху***я Одесса», передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, малолетний неадекват без рубашки залез на машину преподавателя, начал бить ее кулаками и прыгал по ней. Когда явился владелец авто, то буян напал на него.

Однако преподаватель заломил руки хулигану и держал, как утверждают очевидцы, до тех пор, пока не приедут стражи порядка.

До этого мы сообщали, что в школе Одесской области подрались две ученицы и мама из-за сплетен в соцсетях

Событие имело место прямо на территории одной из школ в Раздельнянском районе, вчера 16 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

На перемене между двумя девочками подростками 15 и 16 лет возникла ссора из-за якобы распространение сплетен в социальных сетях. Конфликт перерос в драку, в которую вмешалась мать одной из участниц. Женщина пришла в школу за дочкой и стала случайным свидетелем происшествия.

Стало известно, что обе стороны обратились к правоохранителям с заявлениями по этому поводу. В школе работают инспекторы ювенальной превенции. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация действиям каждому из участников инцидента.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 17. September 2020

Напомним, одесская школа трещит по швам, власти бездействуют: кадры происходящего

Как сообщала Politeka, массовое увольнение учителей из школ началось в Одессе: власти сделали заявление

Также Politeka писала, что очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин