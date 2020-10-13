В одном из районов Одессы спасали младенца, которого закрыл в квартире пьяный папаша

Происшествие случилось вечером 12 октября на улице Космонавтов, 25. Об этом информируют в пресс-службе регионального управления ГСЧС, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

По словам спасателей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире с двухмесячным ребенком и уснул.

Сначала для спасения малыша вызвали полицейских, а те, в свою очередь, обратились за помощью к сотрудникам ГСЧС.

Спасателям пришлось открывать дверь с помощью бензореза.

К счастью, все обошлось и ребенка передали матери.

В ГСЧС призвали родителей, не оставлять детей без присмотра, заботиться об их безопасности и придерживаться правил безопасного поведения в быту.

Ранее мы сообщали, что в Одессе непутёвая мать бросила на произвол судьбы годовалого ребенка.

Подробностями поделилась на страницах соцсетей руководитель Службы по делам детей Юлия Никандрова.

Она рассказала, что в райотдел полиции пришел мужчина вместе с годовалым мальчиком.

«По его словам, он — бывший сожитель матери ребенка. Женщина оставила сына "ненадолго", а потом просто перестала выходить на связь", — сообщила Никандрова.

Мужчина обратиться в полицию. Сотрудники службы по делам детей дозвонились к матери мальчика. Ей сообщили, что ребенок в отделении полиции и ситуация серьезная.

"На что безупречный женский голос сообщил в трубку: " Я очень занята. Сегодня не могу. Возможно завтра ", — сказала Никандрова.

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