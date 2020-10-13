На мусорной свалке под Одессой выявили огромное количество наркосодержащих препаратов
Подтверждающие кадры разместила государственная экологическая инспекция в Одесской области на страницах соцсетей, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
В частности, в лесополосе села Великий Дальник Беляевского района обнаружили большое количество упаковок медицинского препарата "Кофекс".
На место выехала следственно-оперативная группа.
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В результате было установлено, что препарат оказался просроченным - их срок годности истек в 2014 году.
Отметим, что "Кофекс" – это сироп от кашля, который с 2018 года исчез из продажи по решению Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Надо сказать, что "Кофекс" широко использовался у накркозависимых людей из-за содержания в нем кодеина.
Ранеее мы сообщали, что в Одессе уже в течение шести лет лежит стихийная свалка бытовых отходов.
По словам местных жителей, с 2014 года по адресу 1-й травневый переулок образовалась массовая свалка бытовых и небытовых отходов.
"Это огромный участок, который заваливается разным мусором не только жителями близлежащих домов, но и привозится другими жителями Одессы. За столько лет эта свалка превратилась в вонючие горы гниющих отходов, по которым бегают крысы, собаки. Мусор подходит уже под окна соседних домов", - сообщают они.
Напомним, что тонны мусора возле в реки Дунай: одесситам показали, что происходит на въезде в "украинскую Венецию", видео
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