На мусорной свалке под Одессой выявили огромное количество наркосодержащих препаратов

Подтверждающие кадры разместила государственная экологическая инспекция в Одесской области на страницах соцсетей, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

В частности, в лесополосе села Великий Дальник Беляевского района обнаружили большое количество упаковок медицинского препарата "Кофекс".

На место выехала следственно-оперативная группа.

В результате было установлено, что препарат оказался просроченным - их срок годности истек в 2014 году.



Отметим, что "Кофекс" – это сироп от кашля, который с 2018 года исчез из продажи по решению Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Надо сказать, что "Кофекс" широко использовался у накркозависимых людей из-за содержания в нем кодеина.

Ранеее мы сообщали, что в Одессе уже в течение шести лет лежит стихийная свалка бытовых отходов.

По словам местных жителей, с 2014 года по адресу 1-й травневый переулок образовалась массовая свалка бытовых и небытовых отходов.

"Это огромный участок, который заваливается разным мусором не только жителями близлежащих домов, но и привозится другими жителями Одессы. За столько лет эта свалка превратилась в вонючие горы гниющих отходов, по которым бегают крысы, собаки. Мусор подходит уже под окна соседних домов", - сообщают они.

12.10.2020 до Державної екологічної інспекції в Одеській області надійшло повідомлення стосовно викинутих, в лісовій смузі поблизу села Великий Дальник Біляївського району, медичних препаратів. Прибувши на місце події фахівцями Інспекції виявлено вилику кількість простроченого (термін придатності до 2014 року) медичного препарату "Кофекс". Одразу, на стихійне звалище, було викликано слідчо-оперативну групу та представників органу місцевого самоврядування. Вживаються заходи згідно з вимогами законодавства. Gepostet von Державна екологічна інспекція в Одеській області am Montag, 12. Oktober 2020

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