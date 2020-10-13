Неуклонный рост зараженных китайской инфекцией заставил власти развернуть дополнительные больничные койки в Одессе

Как сообщила директор горздрва Елена Якименко, для приема больных с COVID-19 будут подготовлены новые места на 170 коек, информируют местные СМИ.

Всего для пациентов зараженных китайским вирусом будет выделено 30% всего коечного фонда города — 714 коек. Сейчас развернуто 583. Увеличивать будут за счет одного из отделений Еврейской больницы (50 коек), отделения в инфекционной больнице (30 коек) и ГКБ №8 (90) коек.

«Этого достаточно на сегодняшний день, однако прогнозы неутешительные, больных становится больше», — подчеркнула Якименко.

Чиновница призналась, что на сегодняшний день существует проблема задержки с переводом больных из ГКБ №5 в инфекционную из-за длительного ожидания результатов тестов.

Напомним, что Одесская область продолжает находиться среди «лидеров» по смертности от китайского вируса.

Так, по состоянию на утро 13 октября, в Одесском регионе зафиксировано 277 новых случая заражения.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 17 047 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных вирусом скончались 10 пациентов. Всего летальных случаев в области – 260. Вылечить от COVID-19 удалось 2791 инфицированных. Болеют на данный момент 14 256 человек и у 18826 подозревают китайский вирус.

С 12 октября Одесса перешла из желтой зоны карантина в оранжевую. В городе ужесточили правила карантина, некоторые изменения коснутся школ.

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