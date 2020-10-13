Одессу завалили политической рекламой

Так, местные жители пожаловались, что трамвайные пути на улице Старопортофранковской сплошь заставили баннерами с изображением кандидатов от трухановской партии "Доверяй делам". Соответствующее видео с места показал одессит Андрей Рафаэль, передает Politeka (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Я считаю мало. Надо больше», - с иронией отметил одессит.

Пользователи в соцсетях принялись гневно комментировать увиденное, обратив особое внимание на то, что баннеры выставили на раздолбанный тротуар. По их мнению, это очень показательно.

«Очень органично на раздолбанном асфальте»,

«Цирк», «Клоуны», «Уроды»,

«И, конечно, умиляет качество тротуара»,

«Надо еще на проезжую часть поставить, чтоб уж наверняка все увидели и проголосовали»,

«Вот куда деньги не жаль потратить ! А так в бюджете денег нет для народа ! Кому эти уроды нужны! Нет веры ! Воровали и будут воровать»,

«Тротуар для людей, не для бл*дей»,

«Разбитые тротуары и убитые фасады олицетворяет их работу правильно», - высказались в сети.

Ранее мы сообщали, что в Одессе депутат трухановской партии «Доверяй делам» подкупает избирателей прямо в автобусе.

Андрей Кисловский, который является совладельцем дельфинария «Немо» просит пассажиров маршрутки проголосовать за него.

«Хочу вас попросить и сагитировать, чтобы вы за меня проголосовали, если пойдете на выборы. За меня и за партию, но за партию можно не голосовать, а за меня обязательно», — рассказывал пассажирам он.

Напомним, что на выборах мэра Одессы зарегистрировали Саакашвили и Зеленского: кто еще будет бороться с Трухановым

Как сообщала Politeka, соратник Труханова подкупает людей прямо в маршрутке, видео

Также Politeka писала, что в Одессе неадекват "пометил" Филимонова, видео: "выразил свою позицию"