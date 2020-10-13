В Одесской области выявили схрон оружия и боеприпасов
Его обнаружили в лесополосе вблизи Беляевки. Об опасной находке сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
Арсенал состоял из шести гранат, пяти запалов к ним, двух электродетонаторов, двух обрезов охотничьего ружья, двух противотанковых гранатометов и около тысячи патронов различного калибра.
На место срочно выехали взрывотехники, которые уничтожили часть боеприпасов поскольку они находились в чрезвычайно опасном состоянии.
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Остальное было направлено на экспертизу.
По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами правоохранители открыли уголовное дело.
Сейчас устанавливается происхождение запрещенных предметов и лиц, причастных к их хранению. Согласно действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
До этого мы сообщали, что на мусорной свалке под Одессой выявили огромное количество наркосодержащих препаратов.
В лесополосе села Великий Дальник Беляевского района обнаружили большое количество упаковок медицинского препарата "Кофекс".
На место выехала следственно-оперативная группа.
В результате было установлено, что препарат оказался просроченным - их срок годности истек в 2014 году.
Отметим, что "Кофекс" – это сироп от кашля, который с 2018 года исчез из продажи по решению Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
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