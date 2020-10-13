Сумма ущерба - около 15 тысяч

В Одессе подростки атаковали киоски и воровали табачные изделия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Подслушано Одесса".

Так, по данным полиции, юноши с помощью монтировки взламывали витринные ролеты и выносили из киосков табачные изделия.

Всю похищенную продукцию они продавали с рук и "угощали" друзей.

Правонарушителями, личности которых полицейские установили в ходе проведения следственных действий, оказались двое одесситов в возрасте 15 и 16 лет.

Своими действиями парни нанесли владельцам торговых заведений ущерб на сумму около 15 тысяч гривен.

"В настоящее время несовершеннолетних подозревают в четырех кражах. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет", - рассказал следователь Приморского отдела полиции Юрий Проданюк.

В комментариях одесситы выражают удивление бездумным поступком подростков.

"Зато в 18 лет выйдут в лучшем случае", "Жесть, совсем юные ребята... Неужели никто им никогда не говорил, что воровать - это плохо?" - пишут под новостью.

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