В Одессе подростки атаковали киоски и воровали табачные изделия
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Подслушано Одесса".
Так, по данным полиции, юноши с помощью монтировки взламывали витринные ролеты и выносили из киосков табачные изделия.
Всю похищенную продукцию они продавали с рук и "угощали" друзей.
Правонарушителями, личности которых полицейские установили в ходе проведения следственных действий, оказались двое одесситов в возрасте 15 и 16 лет.
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Своими действиями парни нанесли владельцам торговых заведений ущерб на сумму около 15 тысяч гривен.
"В настоящее время несовершеннолетних подозревают в четырех кражах. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет", - рассказал следователь Приморского отдела полиции Юрий Проданюк.
В комментариях одесситы выражают удивление бездумным поступком подростков.
"Зато в 18 лет выйдут в лучшем случае", "Жесть, совсем юные ребята... Неужели никто им никогда не говорил, что воровать - это плохо?" - пишут под новостью.
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