В сети рассказали, как в Одессе готовились к визиту двух президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды
Об этом сообщили местные жители, обнародовав видео придачу.
Так, к примеру, на улице Качинского коммунальщики всю ночь красили, белили и даже "залатали" ямы на дорогах.
«Мы все надеялись на качественные изменения, а получили всё те же латания дыр», - говорит одесситка.
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Кроме того, вдоль дороги на Французском бульваре убрали мусорные баки. Об этом рассказала другая одесситка
"Сначала решила, что это хулиганы украли и куда перенесли. Я прошлась еще в другую сторону, но и там их не было. На дороге стояли правоохранители. Впоследствии мимо промчался кортеж и все стало понятно", - сообщила она.
Отметим, что передвигался Зеленский по Одессе в кортеже, для которого заранее перекрыли целый ряд улиц.
Напомним, что во вторник, 13 октября в Одессу приезжали президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда.
Лидеры двух стран принимали участие в работе украинского-польского экономического форума.
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