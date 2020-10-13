В сети рассказали, как в Одессе готовились к визиту двух президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды

Об этом сообщили местные жители, обнародовав видео придачу. 

Так, к примеру, на улице Качинского коммунальщики всю ночь красили, белили и даже "залатали" ямы на дорогах.

«Мы все надеялись на качественные изменения, а получили всё те же латания дыр», - говорит одесситка.

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Gepostet von Lilia Leonidova am Dienstag, 13. Oktober 2020

Кроме того, вдоль дороги на Французском бульваре убрали мусорные баки. Об этом рассказала другая одесситка ТСН.

"Сначала решила, что это хулиганы украли и куда перенесли. Я прошлась еще в другую сторону, но и там их не было. На дороге стояли правоохранители. Впоследствии мимо промчался кортеж и все стало понятно", - сообщила она.

Отметим, что передвигался Зеленский по Одессе в кортеже, для которого заранее перекрыли целый ряд улиц.

Напомним, что во вторник, 13 октября в Одессу приезжали президенты Украины Владимир Зеленский и  Польши Анджей Дуда.

Лидеры двух стран принимали участие в работе украинского-польского экономического форума. 

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