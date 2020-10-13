В сети рассказали, как в Одессе готовились к визиту двух президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды

Об этом сообщили местные жители, обнародовав видео придачу.

Так, к примеру, на улице Качинского коммунальщики всю ночь красили, белили и даже "залатали" ямы на дорогах.

«Мы все надеялись на качественные изменения, а получили всё те же латания дыр», - говорит одесситка.

Ожидали изменений? Вот они! Подготовка к приезду Президента( Gepostet von Lilia Leonidova am Dienstag, 13. Oktober 2020

Кроме того, вдоль дороги на Французском бульваре убрали мусорные баки. Об этом рассказала другая одесситка ТСН .

"Сначала решила, что это хулиганы украли и куда перенесли. Я прошлась еще в другую сторону, но и там их не было. На дороге стояли правоохранители. Впоследствии мимо промчался кортеж и все стало понятно", - сообщила она.

Отметим, что передвигался Зеленский по Одессе в кортеже, для которого заранее перекрыли целый ряд улиц.

Напомним, что во вторник, 13 октября в Одессу приезжали президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда.

Лидеры двух стран принимали участие в работе украинского-польского экономического форума.

Напомним, что в Одессе заставили трамвайную линию сплошной агитацией, жители в гневе: "Воровали и будут воровать"

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