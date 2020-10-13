Осень - особое время года, когда погода в одно мгновение может резко измениться

Стало известно, какая погода ждет одесситов в среду, 14 октября

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Если верить прогнозу синоптиков, ночью в городе польет небольшой дождь. Днем ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 12-14 ° С, днем ​​19-21 °С.

В Одесской области также прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 метров в секунду.

Температура ночью 9-14 ° С, днем ​​17-22 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Ранее мы сообщали, что в Черноморске Одесской области молодых людей во время шторма унесло в море.

Трагедия разыгралась во вторник, 13 октября на центральном пляже города.

Двое парней пошли купаться во время шторма в море и их стало уносить течением от берега. Ребята стали кричать и звать на помощь.

В воду за ними кинулся 16-летний парень, который также не справился со стихией и его унесло еще дальше.

По словам очевидцев, двух парней удалось вытащить на берег, их откачали прибывшие медики, третьего к сожалению, спасти не удалось. Он погиб.

Напомним, что непогода полностью поглотит Одессу: синоптики выдали неутешительный прогноз

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