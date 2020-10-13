Один не выжил

В Черноморске Одесской области молодых людей во время шторма унесло в море

Трагедия разыгралась во вторник, 13 октября на центральном пляже города, сообщают местные СМИ .

Двое парней пошли купаться во время шторма в море и их стало уносить течением от берега. Ребята стали кричать и звать на помощь.

В воду за ними кинулся 16-летний парень, который также не справился со стихией и его унесло еще дальше.

По словам очевидцев, двух парней удалось вытащить на берег, их откачали прибывшие медики, третьего к сожалению, спасти не удалось. Он погиб.

По данным СМИ, это 16-летний ученик Черноморского морского колледжа.

А тем временем синоптики сообщили, что в среду, 14 октября, ночью пойдет дождь.

По данным метеорологов из The Weather Chanel, в четверг и пятницу над городом нависнут мрачные тучи. Ветер юго-западный, 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-14 °С, днем – 18-22 °С.

В субботу, 17 октября, прогнозируется мелкий дождь.Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью 18-119 °С, днем 22 °С.

В воскресенье, 18 октября, будет наблюдаться пасмурная погода без осадков, однако в этот день существенно похолодает, ночью температура составит 10-11 градусов, днем не выше +16.

Напомним, что мертвых дельфинов стало выбрасывать на одесское побережье: видео облетело сеть

А еще Politeka писала, что отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео

Также Politeka сообщала, что туристов унесло штормом в море под Одессой, фото: стала известна их судьба