В Херсоне неадекватный мужчина бросался с ножами на людей
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
 
Отмечается, что правоохранители поместили в изолятор временного содержания мужчину, который бросался с ножами на людей.
 
Так, жители одной из многоэтажек сообщили в полицию о драке во дворе дома. На место происшествия срочно выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Сейчас один из участников происшествия задержан.

По данным полиции, 34-летний житель дома, будучи в нетрезвом состоянии, начал угрожать физической расправой подруге своей супруги. Женщины в это время сидели на лавочке у подъезда дома и спокойно общались. После появления неадекватного супруга подруги женщина позвала на помощь своего брата. Началась словесная перепалка, в ходе которой нетрезвый мужчина достал из карманов брюк кухонные ножи и начал бросаться на "оппонентов". Брат женщины поднял с земли ветку от дерева и, защищаясь ею, наносил удары по нетрезвому сопернику. Вскоре дебошира удалось повалить на землю и утихомирить. На место происшествия вызвали скорую и полицию.

Дебошира доставили в больницу, где его осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении уголовного преступления ("хулиганство").

В Херсоні поліція помістила до ізолятора тимчасового тримання чоловіка, який кидався з ножами на людей

В Херсоні поліція помістила до ізолятора тимчасового тримання чоловіка, який кидався з ножами на людей #новини #поліція Вчора, 12 жовтня, близько 17:20 від мешканців однієї з багатоповерхівок по вул. Комкова на спецлінію «102» надійшло повідомлення про бійку на подвір’ї будинку. На місце події терміново виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції. Наразі один із учасників події затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство», тобто грубому порушенні громадського порядку із застосуванням зброї. Як розповів начальник Корабельного відділення поліції Олександр Сколібог, на місці події поліцейські з’ясували, що 34-річний мешканець будинку, перебуваючи у нетверезому стані, став погрожувати фізичною розправою подрузі своєї дружини. Жінки в цей час спілкувалися на лавочці біля під’їзду будинку. Подруга викликала на допомогу свого брата. В ході словесної перепалки, нетверезий чоловік вихопив з кишень своїх брюк два кухонні ножи та став кидатися на опонентів. Брат жінки підхопив з підлоги гілку від дерева та, захищаючись, став наносити удари по громадянинові. Згодом вдалося дебошира повалити на землю та вгамувати. Громадяни викликали поліцію та «швидку допомогу». Родину запросили до відділення поліції, де вони написали відповідну заяву. Хулігана доставили до лікарні, де його оглянули лікарі, після чого відпустили на амбулаторне лікування. Наразі останній затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому підозри в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Ножі вилучені в якості речових доказів. Проводяться необхідні слідчі дії.

Gepostet von Поліція Херсонської області am Montag, 12. Oktober 2020

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