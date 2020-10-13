В Херсоне неадекватный мужчина бросался с ножами на людей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Отмечается, что правоохранители поместили в изолятор временного содержания мужчину, который бросался с ножами на людей.
Так, жители одной из многоэтажек сообщили в полицию о драке во дворе дома. На место происшествия срочно выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Сейчас один из участников происшествия задержан.
По данным полиции, 34-летний житель дома, будучи в нетрезвом состоянии, начал угрожать физической расправой подруге своей супруги. Женщины в это время сидели на лавочке у подъезда дома и спокойно общались. После появления неадекватного супруга подруги женщина позвала на помощь своего брата. Началась словесная перепалка, в ходе которой нетрезвый мужчина достал из карманов брюк кухонные ножи и начал бросаться на "оппонентов". Брат женщины поднял с земли ветку от дерева и, защищаясь ею, наносил удары по нетрезвому сопернику. Вскоре дебошира удалось повалить на землю и утихомирить. На место происшествия вызвали скорую и полицию.
Дебошира доставили в больницу, где его осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении уголовного преступления ("хулиганство").
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