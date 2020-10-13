В Одесі було скоєно напад на викладачку
Відповідне відео оприлюднили в місцевому телеграм-каналі "ХО", передає Рoliteka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
За словами очевидців, інцидент стався біля Одеського національного університету ім. Мечникова на Французькому бульварі.
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На кадрах можна побачити жінку, яка стоїть з закривавленою головою.
Свідки того, що сталося припустили, що нападником може бути незадоволений батько. Він підійшов до жінки і вдарив її по голові три рази металевим предметом, а також кричав, що "зламає їй руку".
Раніше ми повідомляли, що вчительку з малювання, яка накричала на дитину через те, що школярка відповіла їй українською мовою, а також забула альбом звільнили за статтею. Про це заявила директор міського департаменту освіти Олена Буйневич.
Аудіозапис розмови, яку оприлюднили в групі "Батьки SOS" викликав широкий резонанс у суспільстві.
У Департаменті освіти поведінку вчительки назвали аморальною і зазначили, що таким людям немає місця в шкільному середовищі.
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