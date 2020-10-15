В четверг, 15 октября, коммунальщики оставят часть Одессы без водоснабжения и электричества

Причина- отключений связанна с аварийными и плановыми ремонтными работами.

Как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканала», с 09:00 15 октября до 08:30 16 октября будет отключена подача воды в дома одесситов, проживающих по следующим адресам:

● улица Пестеля;

● Киевское шоссе;

● улица Промышленная;

● улица Химическая;

● улица Николая Боровского;

● улица Степная;

● улица Плиева;

● улица Вячеслава Кириллова;

● Селекционный институт;

● 4-й Житомирский переулок;

● улица Иоганна Гена;

● железнодорожная станция «Усатово»;

● село Дачное;

● жилой массив «Застава-1».

В этот же день в Одессе намечаются масштабные отключения света.

Список адресов выглядит следующим образом:

1-й переулок 8 Марта

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

С 09:00 по 17:00

1-й переулок 8 Марта

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

С 09:00 по 20:00

1-й переулок Амундсена

3/6, 1/9, 2/7, 2/2

С 09:00 по 17:00

1-й переулок Нефтяников

2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

С 09:00 по 17:00

1-й Студенческий переулок

12б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11б, 8б, 9а, 10, 2а, 2б, 10а, 15а, 19а, 15б, 4а, 8а, 5а, 16а, 6а, 18а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11а

С 09:00 по 18:00

1-й Февральский переулок

1, 3, 5, 7

С 09:00 по 17:00

1-й Февральский переулок

1, 3, 5, 7

С 09:00 по 20:00

1-й Флотский переулок

5, 7а, 7

С 09:00 по 17:00

1-й Флотский переулок

5, 7а, 7

С 09:00 по 20:00

1-й Хаджибеевский переулок

7

С 09:00 по 17:00

1-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24а, 2А, 10, 9а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4а

С 09:00 по 17:00

1-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2А, 8а, 10, 9а, 24а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4а

С 09:00 по 20:00

10 Апреля улица

2, 3, 4, 5, 6, 8

С 09:00 по 18:00

10-я Суворовская улица

19, 21, 22, 23, 19Б, 24

С 09:00 по 17:00

2-й Восточный переулок

1, 3, 4, 6, 7, 9А, 8А, 9Б, 8, 9, 6А

С 09:00 по 17:00

2-й переулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

С 09:00 по 17:00

2-й переулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

С 09:00 по 20:00

2-й переулок Амундсена

19, 5/7, 21А, 23, 25, 4/3, 60А, 1, 4/11, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 17А, 3, 5/6, 4/13, 29А, 4/5, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 5/2, 3/11а, 2, 51, 310

С 09:00 по 17:00

2-й переулок Нефтяников

1, 2, 3, 4, 5

С 09:00 по 17:00

2-й Студенческий переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16а, 6А, 10, 19а, 6Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

С 09:00 по 18:00

2-й Февральский переулок

1А, 1, 7, 7а, 5

С 09:00 по 20:00

2-й Февральский переулок

1, 7, 7а, 5, 1А

С 09:00 по 17:00

2-й Флотский переулок

3, 4, 8

С 09:00 по 17:00

2-й Флотский переулок

3, 4, 8

С 09:00 по 20:00

2-й Хаджибеевский переулок

10

С 09:00 по 17:00

2-я Станционная улица

15

С 09:00 по 17:00

3-й переулок 8 Марта

4, 5, 6, 8, 10

С 09:00 по 20:00

3-й переулок 8 Марта

4, 5, 6, 8, 10

С 09:00 по 17:00

3-й переулок Амундсена

612, 6/11, 613, 2А

С 09:00 по 17:00

3-й переулок Нефтяников

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

С 09:00 по 17:00

3-й Студенческий переулок

2, 4, 6, 8

С 09:00 по 18:00

3-й Флотский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

С 09:00 по 17:00

3-й Флотский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

С 09:00 по 20:00

3-й Хаджибеевский переулок

1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

С 09:00 по 17:00

3-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

С 09:00 по 17:00

3-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

С 09:00 по 20:00

36-я линия

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 13А, 25/2, 30/А, 25/1, 31, 43А, 59а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

С 09:00 по 17:00

37-я линия

3а, 39а, 5, 4, 6а, 8, 10, 3, 2, 6, 3г, 1, 14, 12, 16, 15, 11, 9, 18, 13, 31а, 39, 3/В, 25, 37, 29/3, 20, 23, 21, 36, 17, 30, 33, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 26, 29, 27, 31, 19, 35, 34

С 09:00 по 17:00

38-я линия

2, 6, 8, 16а, 3, 3А, 1, 14

С 09:00 по 17:00

39я Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 6, 4а1, 4а, 10а, 8А, 1а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

С 09:00 по 17:00

4-й переулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

С 09:00 по 20:00

4-й переулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

С 09:00 по 17:00

4-й Студенческий переулок

1, 3, 4, 5, 13а, 15А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

С 09:00 по 18:00

4-й Флотский переулок

1

С 09:00 по 20:00

4-й Флотский переулок

1

С 09:00 по 17:00

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

25, 29, 33, 50, 50/1, 31/1, 50/3, 31

С 09:00 по 17:00

4-я линия 8 Марта

12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

С 09:00 по 20:00

4-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 2А1, 14а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а

С 09:00 по 17:00

40а Лінія на житловому масиві

1, 3, 5

С 09:00 по 17:00

41-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

С 09:00 по 17:00

42-я линия

1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16

С 09:00 по 17:00

43-я линия

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 14а, 8а, 22, 11а, 12а, 24, 26, 28, 30, 34, 36

С 09:00 по 17:00

44-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 18а, 35/1, 43а

С 09:00 по 17:00

45-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1А, 8а, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 по 17:00

46-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

С 09:00 по 17:00

47-я линия

1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

С 09:00 по 17:00

48-я линия

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 2/Б, 13, 10а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

С 09:00 по 17:00

49-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16а, 20а, 20, 9а, 11а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

С 09:00 по 17:00

5-й переулок 8 Марта

4, 6, 8, 9

С 09:00 по 17:00

5-й переулок 8 Марта

4, 6, 8, 9

С 09:00 по 20:00

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

26, 28, 30, 32, 34

С 09:00 по 17:00

5-я линия 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 09:00 по 17:00

5-я линия 8 Марта

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 09:00 по 20:00

50-я линия

16д, 1, 20а, 15а, 3а, 23а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

С 09:00 по 17:00

51-я линия

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8А, 3/1, 22, 3/2, 23, 24, 26, 27

С 09:00 по 17:00

52-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 13, 1А, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

С 09:00 по 17:00

53-я линия

12, 12А, 19, 4, 14, 17в, 4Б, 16, 3А, 15, 29, 5, 11, 17А, 9, 27, 291, 21, 8а, 7, 6, 23, 6а, 27А, 8, 3, 16а, 17, 2, 18

С 09:00 по 17:00

54-я линия

1, 3, 5, 7, 15

С 09:00 по 17:00

55-я линия

1, 3, 5, 7

С 09:00 по 17:00

6-й переулок 8 Марта

4, 8, 9, 10, 11

С 09:00 по 20:00

6-й переулок 8 Марта

4, 8, 9, 10, 11

С 09:00 по 17:00

6-й Черноморский переулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

С 09:00 по 20:00

6-й Черноморский переулок

2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

С 09:00 по 17:00

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

25, 26, 27, 28, 29, 25/1, 33/2, 33Б, 32А, 26а, 30, 31, 32, 34, 35, 36

С 09:00 по 17:00

7-й переулок 8 Марта

5, 6, 7, 8, 9

С 09:00 по 17:00

7-й переулок 8 Марта

5, 6, 7, 8, 9

С 09:00 по 20:00

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

С 09:00 по 17:00

7-я Суворовская улица

15, 43, 49, 51

С 09:00 по 17:00

8 Марта улица

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 37Б, 21/2, 37В, 37/2, 29А, 45А, 42, 37А, 43А, 35а, 37/1, 47А, 20А, 23а, 21А, 14А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

С 09:00 по 17:00

8 Марта улица

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21/2, 9А, 14, 37/1, 37/2, 29А, 7/1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47

С 09:00 по 20:00

8 Марта улица

17, 9А, 15а, 1, 9, 13, 7/1, 11, 15, 35

С 09:00 по 17:00

Черняховского улица

16, 18, 24, 12Б, 12, 12В, 12А

С 07:00 по 20:00

Шестакова улица

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 31а, 17А, 27а, 21, 10А, 23, 25, 27, 29, 31, 33

С 09:00 по 17:00

Шестакова улица

17А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10А, 15, 27а, 31а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

С 09:00 по 20:00

Шестакова улица

4, 6, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 35а, 37А, 41А, 67, 49а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 81/2

С 09:00 по 17:00

Шефская улица

25А, 25, 26

С 09:00 по 17:00

Яблочная улица

1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 09:00 по 17:00

Ясная улица

11

С 09:00 по 18:00

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