По Одессой представители партии "Доверяй делам" решили подкупить избирателей бесплатной едой

Так, в городе Черноморске проходил концерт, во время которого всех присутствующих угощали пловом и хлебом. Выступление было оформлено в стилистике партии «Доверяй делам», которую возглавляет одесский мэр Геннадий Труханов. Также, на территории размещались партийные агитационные палатки.

Нарушения зафиксировала общественная организация «Опора», наблюдатели которой уже обратились с заявлением в полицию, пишут местные СМИ .

На обнародованных кадрах видно, как люди, одетые в футболки с названием политической партии «Доверяй делам» раскладывают еду.

«В соответствии с ч.6. ст. 57 Избирательного кодекса Украины запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям продуктов питания, которое сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата (кандидатов), партию (местную организацию партии) или упоминанием имени кандидата, названия партии (местной организации партии), символики партии, считается подкупом избирателей. Поэтому такие действия имеют признаки уголовного преступления ч.3 ст. 160 Уголовного кодекса Украины », - прокомментировали в Опоре.

Не так давно мы сообщали о том, что одесситы пожаловались на обилие политической рекламы, которой заставили почти все трамвайные пути на улице Старопортофранковской.

Тротуар сплошь заставили баннерами с изображением кандидатов от трухановской партии "Доверяй делам".

«Я считаю мало. Надо больше», - с иронией отметил одессит.

Напомним, что на выборах мэра Одессы зарегистрировали Саакашвили и Зеленского: кто еще будет бороться с Трухановым

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