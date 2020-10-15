Ситуация с зараженными китайским вирусом по-прежнему демонстрирует критическую эпидемиологическую обстановку в Одесской области

Так, по состоянию на 15 октября в регионе добавилось еще 162 новых случая инфицирования. Всего заболевших на Одесчине достигло 17511 человек. Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии в Украине на сайте СНБО передает Politeka.net

Общее число летальных исходов - 265 человек. Вылечить удалось 2853 пациентов, 14393 болеют на данный момент, у 19128 подозревают китайский вирус.

Отметим, что информации о случаях выздоровлений или смерти за вчера — нет.

Ранее мы сообщали, что неуклонный рост зараженных китайской инфекцией заставил власти развернуть дополнительные больничные койки в Одессе.

Как сообщила директор горздрва Елена Якименко, для приема больных с COVID-19 будут подготовлены новые места на 170 коек.

Всего для пациентов зараженных китайским вирусом будет выделено 30% всего коечного фонда города — 714 коек. Сейчас развернуто 583. Увеличивать будут за счет одного из отделений Еврейской больницы (50 коек), отделения в инфекционной больнице (30 коек) и ГКБ №8 (90) коек.

Напомним, что больницы Одессы забиты под завязку, медики сделали заявление: "прогнозы неутешительные"

Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."

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