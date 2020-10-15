В Одесской области во время курения в постели погибла молодая девушка

К сожалению, бывает так, что вредные привычки приводят к трагедии. Один такой несчастный случай произошел 14 октября в селе Боково Любашевского района. Там в частном доме вспыхнул пожар, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в одесской области.

Спасатели отметили, что к моменту их прибытия соседи уже самостоятельно потушили пламя в доме. На пепелище было обнаружено тело 22-летней хозяйки.

Предварительная причина пожара — это курение молодой девушки в постели.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сгорел снегоуборочный поезд на тупиковом пути Белгород-Днестровской железнодорожной станции. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение 45 минут на площади 30 квадратных метров.

Не так давно мы писали, что во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района.

По информации управления ГСЧС в Одесской области, спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

К счастью, никто не пострадал, внутренние помещения храма уцелели.

Напомним,что одесситов всполошило ЧП в центре города, кадры: "грохот и угроза пожара".

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на рынке "7 километр" в Одессе, дым виден издалека: видео ЧП.

Также Politeka писала, что Одесская электричка вспыхнула во время движения: видео огненного ЧП.