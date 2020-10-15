Ну и кому сделал лучше?

В Одессе молодой человек решил отомстить водителю маршрутки, который не пустил его в салон из-за карантинных ограничений

Видео последствий показали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть

Инцидент случился утром 15 октября на остановке по адресу улица Инглези, 17.

Как рассказали очевидцы, водитель маршрутного такси №121 не взял пассажиров на стоячие места ссылаясь на карантинные ограничения. Молодого человека это взбесило и он решил отомстить маршрутчику. Парень взял камень и швырнул его в окно транспорта, разбив стекло и травмировав одного из пассажиров в салоне. Затем хулиган скрылся с места происшествия.

До этого мы сообщали, что в Одессе патрульные не раз штрафовали водителей маршруток за нарушения карантинных мер.

К примеру, полицейские остановили маршрутное такси №150 на улице Краснова, высадили всех стоячих пассажиров из салона, а на водителя составили административный протокол.

На еще один штраф нарвался водитель общественного транспорта №148. Копы остановили маршрутку на остановке «Промсвязь» и зафиксировали в салоне пассажиров, которые ехали стоя и без масок.

Между полицейским и маршрутчиком произошла ссора. При этом многие пассажиры перешли на сторону водителя и попытались за него заступиться.

Надо сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

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