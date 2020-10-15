В одесском детсаду девочка получил травму головы, сорвавшись с металлической конструкции
О вопиющем инциденте сообщили родители пострадавшей девочки в местный паблик «Черный список Одессы», передает Politeka.net.
По словам мамы, ее 4-летняя дочь попала в больницу с сотрясением мозга и линейным переломом затылочной кости после посещения детского сада на улице Болгарской.
9 октября во время утренней прогулки девочка упала с металлической конструкции игровой площадки и сильно ударилась головой. При этом родители утверждают, что ей даже не оказали медицинскую помощь работники детсада.
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«Ребенку предложили обед, который он благополучно вырвал, после чего отправили спать, раньше всех детей», - рассказала мама и возмутилась тому, что родителей не поставили в известность о случившемся.
Родители отметили, что дочь травмировалась еще утром и до самого вечера оставалась без необходимой медицинской помощи, несмотря на явные симптомы сотрясения мозга.
Мать пострадавшей девочки утверждает, что у ребенка в детском саду дважды была рвота. А это один из основных симптомов сотрясения мозга, при этом воспитатели об этом умолчали.
«Придя домой состояние ребенка ухудшалось, началась обильная рвота. Приехав в приёмное отделение Одесской детской областной больницы получили направление на компьютерную томографию головного мозга. Результат исследования – линейный перелом затылочной кости. Ребенок в данный момент находиться на стационарном лечении в больнице», - рассказала она.
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