В Одессе разоблачили банду грабителей, одному из которых всего 13 лет

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба региональной Нацполиции .

По сообщениям правоохранителей, в ночное время суток около одесского железнодорожного вокзала на Куликовом поле злоумышленники с кулаками набросились на проходившего мимо мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью 30 тысяч гривен. Пострадавший одессит обратился в полицию.

Позже копы выяснили, что нападавшие приехали из Измаила. Одному из них 31 год, а второму всего 13 лет.

На тот момент смартфон они успели продать всего за 3 тысячи гривен, а выручку от добычи раздели между собой. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение гаджета.

По словам следователя, старший из задержанных находится под стражей. Ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. К младшему, поскольку он еще не достиг 14 лет — именно с этого возраста начинается уголовная ответственность, применят принудительные меры воспитательного характера.

До этого мы сообщали, что в Одессе подростки атаковали киоски и воровали табачные изделия.

Так, по данным полиции, юноши с помощью монтировки взламывали витринные ролеты и выносили из киосков табачные изделия.

Всю похищенную продукцию они продавали с рук и "угощали" друзей.

Правонарушителями, личности которых полицейские установили в ходе проведения следственных действий, оказались двое одесситов в возрасте 15 и 16 лет.

Своими действиями парни нанесли владельцам торговых заведений ущерб на сумму около 15 тысяч гривен.

Напомним, что больного парня бросили возле мусорного бака в Одессе: "привезли вместе с матрасом", кадры дикости.

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.

Также Politeka писала, что в Одессе мужчина разбогател на 50 тысяч гривен: "пополнил счет одной купюрой", детали.