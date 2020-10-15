В полиции взялись расследовать нарушения карантина во время массовых гуляний, связанных с открытием церковно-приходской школы в Одессе

Об этом сообщает местное издание Odessa.online.

Напомним, что открытие частной школы состоялось 9 октября на улице Акадимической. Туда согнали сотни студентов киваловских вузов — государственной юридической академии и частного МГУ.

В разгар карантина люди стояли вплотную друг к другу без масок, так и с масками на подбородке.

В церемонии принял участие митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Сопровождалось это все концертом во дворе школы.

Теперь руководитель школы будет объяснять суду, почему во время эпидемии коронавируса в заведении организовали массовое мероприятие. Если его признают виновным – директора заставят заплатить немаленький штраф.

На этом нарушения школы не закончились. Недавно в одном из одесских телеграм-каналов появилось видео с освящения храма, который находится на территории школы. Прихожан угощали из одной ложечки, а после люди по очереди целовали икону.

По состоянию на 15 октября в регионе добавилось еще 162 новых случая инфицирования. Всего заболевших на Одесчине достигло 17511 человек. Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии в Украине на сайте СНБО.

Общее число летальных исходов - 265 человек. Вылечить удалось 2853 пациентов, 14393 болеют на данный момент, у 19128 подозревают китайский вирус.

Напомним, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах

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