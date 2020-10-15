Учительница одной из школ в Одесской области скончалась от китайского вируса
Как стало известно, педагог южненской школы умерла в больнице, ранее у женщины диагностировали Covid-19. Об этом сообщил мэр города Южный Владимир Новацкий, передает Politeka.net
Согласно информации, она жила в Коблево, а работала в Южном. Умерла в Николаевской больнице.
«Я лично, и весь коллектив Южненского городского совета, выражаем глубокое соболезнование родным, близким и коллегам учительницы УВК имени Вячеслава Чорновила», - написала на своей странице в Фейсбук Новацкий.
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По состоянию на 15 октября в регионе добавилось еще 162 новых случая инфицирования. Всего заболевших на Одесчине достигло 17511 человек. Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии в Украине на сайте СНБО.
Общее число летальных исходов - 265 человек. Вылечить удалось 2853 пациентов, 14393 болеют на данный момент, у 19128 подозревают китайский вирус.
Ранее мы сообщали, что в полиции взялись расследовать нарушения карантина во время массовых гуляний, связанных с открытием церковно-приходской школы в Одессе.
Открытие частной школы состоялось 9 октября на улице Акадимической. Туда согнали сотни студентов киваловских вузов — государственной юридической академии и частного МГУ.
В разгар карантина люди стояли вплотную друг к другу без масок, так и с масками на подбородке.
Напомним, что вспыли скандальные детали массовых гуляний в школе Одессы, видео: "Угощали из одной ложечки"
Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."
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