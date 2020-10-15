*В Одесі затримано поліцейського за підозрою в організації діяльності мережі борделів* (фото, відео, коментар: речник ДВБ НПУ Олеся Бойко) *Працівники внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрили співробітника поліції Одеси на створенні злочинної організації, створенні та утриманні місць розпусти та втягненні осіб у заняття проституцією.* Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГСУ НПУ восени 2019 року встановили причетність одного з працівників Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Одещини до протиправної діяльності. Зокрема поліцейський був викритий на організації злочинної групи осіб з чітким розподілом ролей, учасники якої налагодили в Одесі діяльність мережі салонів з надання інтимних послуг за грошову винагороду. До незаконного бізнесу зловмисник залучив співорганізатора – 25-річну одеситку та близько десяти помічників: адміністраторів, операторів, водіїв, охорону, а також понад 30 повій. Клієнти у телефонному режимі замовляли послуги, які їм надавали дівчата у салонах - орендованих квартирах. 55 відсотків від отриманої оплати жінки віддавали черговому адміністратору. У борделях діяли чіткі правила: якщо клієнт розплачувався іноземною валютою - гроші в повному обсязі віддавались адміністрації. Окрім того, щотижня кожна з жінок здавала кошти на прибирання квартири та комунальні послуги. У випадку приходу на "робоче місце" у стані сп'яніння - сплачувала "штраф". Організатор, який нещодавно перевівся на посаду дільничного інспектора поліції, слідкував за тим, щоб салони діяли конфіденційно та не потрапили в поле зору правоохоронних органів. 14 жовтня 2020 року працівники Департаменту внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління НПУ, кіберполіції, за фізичної підтримки бійців ВШР ДВБ НПУ та спецпідрозділу ТОР, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України, провели одночасно 29 санкціонованих обшуків. За місцем мешкання фігурантів злочинної групи та розміщенням салонів вилучено оргтехніку, мобільні телефони, документацію, «чорнові» записи, готівку у різній валюті, набої, зброю та автомобілі. В порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримано семеро осіб, разом з організатором та його поплічницею. Вісьмом учасникам групи вручено підозру за ч.3 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.28, ч.2 ст.302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч.4 ст.28, ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення інших учасників угруповання до відповідальності.