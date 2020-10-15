Парень ушел из общежития и не вернулся

В Одесской области разыскивают пропавшего без вести несовершеннолетнего

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, по данным правоохранителей, Николаевским отделением полиции в Одесской области разыскивается Богдан Терновецкий 2003 года рождения.

Известно, что в понедельник, 12 октября, 17-летний парень самовольно покинул общежитие образовательного учреждения в пгт Николаевка и до настоящего времени его место нахождения неизвестно.

В полиции рассказали о приметах парня. Он среднего роста (175 см), среднего телосложения, у него короткие волосы черного цвета и темно-карие глаза.

Парень был одет в черную балонову куртку, красный свитер и черные джинсы.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим сообщить в Николаевское отделение полиции по телефонам (04857) 2 23 66 или на спецлинию "102", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что херсонским отделом полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Дениса Костева. Правоохранители сообщили, что мальчику 15 лет - он 2005 года рождения. Денис - житель Херсона. Он вечером 11 октября, примерно в 20.00 он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

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