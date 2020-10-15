В Одессе произошло серьезное ДТП с погибшими и пострадавшими
Как передает Politeka.net, авария случилась в четверг 15 октября около 12 часов в районе 11-й станции Фонтанской дороги. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, там столкнулись две иномарки.
По данным инспекторов, автомобиль Renault Sandero ехал в направлении Ванного переулка и не предоставил преимущество BMW, который двигался ему навстречу по главной дороге.
В результате столкновения две пассажирки автомобиля Renault получили травмы, еще одна женщина скончалась на месте, ей было 77 лет.30-летний водитель Renault также получил травмы, но от больницы отказались.
Королева в образе Умы Турман зажгла с сыном, забыв об изменщике Тарзане: «Что за прелесть»
Страстная Анджелина Джоли спустила платьице, пленив роскошной зоной декольте: «Похожа на принцессу»
Украинцам трижды повысят пенсии, кто получит больше денег: "Уже в декабре..."
"Невеста" Харламова взбудоражила бесстыжими видами в белье, в купальнике и без него: топ откровенных фото
В тоже время в патрульной отметили, то 25-летний водитель BMW предварительно не пострадал.
Из-за аварии временно остановилось движение трамваев.
До этого мы сообщали, что в Одессе на поселке Котовского военная техника заблокировала движение трамваев.
Так, утром 15 октября на улице Академика Заболотного у грузовика, перевозившего военною технику заглох мотор. Примечательно, что поломка произошла прямо на трамвайных путях, в результате чего было парализовано движение вагонов по маршрутам №1 и 7.
Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии
А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесчину, людей занесло в кювет, фото
Также Politeka сообщала, что на Одесчине грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП