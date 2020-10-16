В Одессе грузовик без водителя протаранил магазин
Разрушительное ДТП случилось в Суворовском районе по 20-й линии трамвая. Об этом сообщили в пресс-сслужбе патрульной полиции, передает Politeka.net
По данным инспекторов, на Хаджибеевской дороге водитель фуры марки Renault остановился и вышел с грузовика, чтобы сходить в магазин. В это время автомобиль самовольно начал катиться.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, кроме здания магазина.
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В патрульной отметили, что на 35-летнего водителя уже составили протокол.
Также очевидцы в соцсетях показали как выглядит магазин после ДТП.
До этого мы сообщали, что в Одессе произошло серьезное ДТП с погибшими и пострадавшими.Авария случилась в районе 11-й станции Фонтанской дороги. Там столкнулись две иномарки, в результате чего две пассажирки автомобиля Renault получили травмы, еще одна женщина скончалась на месте, ей было 77 лет.30-летний водитель Renault также получил травмы, но от больницы отказался.
До этого мы сообщали, что в Одессе произошло серьезное ДТП с погибшими и пострадавшими.Авария случилась в районе 11-й станции Фонтанской дороги. Там столкнулись две иномарки, в результате чего две пассажирки автомобиля Renault получили травмы, еще одна женщина скончалась на месте, ей было 77 лет. 30-летний водитель Renault также получил травмы, но от больницы отказался.
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