В Одессе произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Трасса Е-95".

Так, по словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия после того, как сбил пешехода в Одессе. Авария произошла на Балтской дороге. Неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода рано утром 14 октября, в результате чего потерпевший скончался на месте.

В патрульной полиции уточнили, что сообщение об аварии поступило в 6:43. Никаких данных о преступнике, в том числе о том, за рулем какого авто он был, не сообщается. Полиция разыскивает беглеца. Свидетелей ДТП просят обратиться к правоохранителям и рассказать, что они видели.

Ранее сообщалось, что в четверг, 15 октября, около 12 часов в районе 11-й станции Фонтанской дороги произошло ДТП с погибшими и пострадавшими. По данным инспекторов, автомобиль Renault Sandero ехал в направлении Ванного переулка и не предоставил преимущество BMW, который двигался ему навстречу по главной дороге. В результате столкновения две пассажирки автомобиля Renault получили травмы, еще одна женщина скончалась на месте, ей было 77 лет. 30-летний водитель Renault также получил травмы, но от больницы отказался.

Напомним, что жизнь человека трагически оборвалась в Одесской области видео аварии.

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что в Одесской области грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП.