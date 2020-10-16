Игнорирование карантина, а также массовые гуляния обернулись для жителей Одесской области пугающей статистикой по заражению китайским вирусом

Только за одни сутки регион установил два новых антирекорда – по смертности и новым заражениям. Об этом сообщает СНБО, передает Politeka.net

Так, по состоянию на 16 сентября в области зафиксировали 502 новых случая инфицирования. Общее число заболевших достигло 18013 человек.

Также за вчерашний день Одесская область вырвалась в лидеры по количеству смертей. За сутки от вируса и сопутствующих осложнений скончались 14 пациентов.

Больше погибших было только в Киеве – 22.

Всего летальных случаев в Одесском регионе 279. Преодолели инфекцию 2853 человек, 14881 болеют на данный момент, у 19792 подозревают вирус.

До этого мы сообщали, стемительный рост зараженных китайской инфекцией привел к тому, что в Одесской области снова ужесточили карантин

Так, в регионе снова появятся "красные" зоны и увеличатся "оранжевые".

Такое решение приняла Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новые ограничения вступают в силу с понедельника 19 октября и будут действовать 14 дней.

В частности, в "красную" зону попали Беляевка и Татарбунарский район области.

В "оранжевой" зоне будет пребывать Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар, Южный, Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарьевский, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянский, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы.

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