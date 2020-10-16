Прибрежная часть Одесской области в скором времени уйдет под воду

Тревожное заявление сделала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет Главред.

Всё дело в том, как утверждает эксперт, за сто лет уровень мирового океана повысился на 19 см и далее продолжает повышаться.

Такие изменения, уверена Балабух, могут привести к тому, что часть побережья Черного и Азовского морей в скором времени будет затоплена.

"Так, например, районы Измаила и Вилково в Одесской область мы вообще можем потерять. Однако опасно не только затопления территории, но и эрозия побережья, которую провоцируют эти процессы", - рассказала метеоролог.

Что касается Крымского полуострова, то он не затонет, так как довольно "высокий".

"Там есть горная система, однако риск для степной части, особенно ее северных регионов, все же есть", - отметила Балабух.

Ранее мы уже сообщали, что в Одесской области затопило несколько сел.

Из-за сильных ливней спасателям пришлось откачивать воду из домов и подвалов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Спасателям поступил вызов. Откачивание дождевой воды понадобилось сразу нескольким селам в Одесской области.

В селе Качуровка Подольского района в результате сильных дождей затопило 7 частных домохозяйств и 2 подвала. В Виноградовке Болградского района подтопило 3 частных домохозяйства.

Напомним, что Одесская область уйдет под воду, сделано предупреждение: какие города могут исчезнуть с карты

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