Наводнение, которое уже затопило часть Западной Украины, приближается к Одесской области

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации.

По его словам, в зоне риска - Беляевский и Белгород-Днестровский районы, Маякская и Яськовская объединенные территориальные общины.

"Большое количество воды надвигающемся с Западной Украины в наш регион и мы уже готовимся к встрече с природным бедствием" - говорится в сообщении.

Он также добавил, что сейчас в срочном режиме принимаются меры, чтобы обезопасить Одесскую область: ограничивают доступ людей в ближайшие дни в потенциально опасных мест, в усиленном режиме проводится мониторинг и контроль за обстановкой на водных объектах.

"Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно для жизни. Предупредите близких, живущих в возможных районах подтопления, и берегите себя", – заявил Максим Куцый.

Также ранее сообщалось, что на севере Одесской области прошел сильный дождь, который подпортил жизнь местных жителей.

Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба. Непогода промчалась по региону и ее последствия местные жители расхлебывают до сих пор, а спасатели не справляются с ней.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

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