В Николаеве задержали группу лиц, которые занимались вымогательством денег

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, по данным правоохранителей, детективы следственного управления совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области пресекли деятельность преступной группировки.

По данным полиции, четыре человека в возрасте от 17 до 20 лет занимались вымогательством средств у граждан.

Известно, что в четверг, 15 октября, вымогатели силой затолкали николаевца в автомобиль, избили и требовали вернуть им несуществующий долг в размере 20 тысяч гривен. Следователи в сопровождении бойцов КОРД задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК сразу после передачи потерпевшим денежных средств.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 189 УК Украины "Вымогательство". Преступникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что под Одессой банда малолетних преступников оставила семью пенсионеров из Подольска без средств к существованию. Так, трое парней в возрасте от 16 до 18 лет забрали у пожилых людей 100 тысяч гривен, которые они хранили "на черный день". Сейчас их уже задержали правоохранители.

Напомним, что в Одессе банда взяла в заложники мужчину, фото: "потребовали 11 миллионов".

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