Кандидат в мэры Одессы Сергей Кивалов принуждает студентов своих вузов агитировать за себя
Соответствующее видео разместили очевидцы в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По их словам, кадры сделаны на 5-й станции Большого Фонтана. На нихъ можно увидеть, как молодые люди несут агитационную палатку с изображением Сергея Кивалова.
«А Кивалов и дальше продолжает учить студентов «своих вузов», прям на практике, как надо проводить агитацию за себя же😏», - сообщают авторы телеграм-канала.
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Кроме того, по их информации, на каждую палатку выделялось 2 студента.
Ранее мы сообщали, что в полиции взялись расследовать нарушения карантина во время массовых гуляний, связанных с открытием церковно-приходской школы в Одессе.
Открытие частной школы состоялось 9 октября на улице Акадимической. Туда согнали сотни студентов киваловских вузов — государственной юридической академии и частного МГУ.
В разгар карантина люди стояли вплотную друг к другу без масок, так и с масками на подбородке.
Теперь руководитель школы будет объяснять суду, почему во время эпидемии коронавируса в заведении организовали массовое мероприятие. Если его признают виновным – директора заставят заплатить немаленький штраф.
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