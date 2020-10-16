Предвыборные страсти продолжают накаляться в Одессе
Чем ближе выборы, тем становится всё интереснее.
Так, к примеру, силовики задержали председательницу участковой избирательной комиссии и ее сообщника, которые организовали сетку подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе одесской полиции, передает Politeka.net
Они попались на взятке в 43 тысяч долларов. За эти деньги они организовали так называемую "сетку" с 1 тыс. человек, которым пообещали вознаграждение за голосование во время проведения местных выборов в пользу кандидатов одной из политических партий.
Как стало известно, по этой "схеме" один голос избирателя оценивался в 1 тыс.–1,2 тыс. гривен.
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Для доказательства нужно было сфотографировать бюллетень с отметкой напротив фамилии кандидата.
Примечательно, что задержанная глава избирательной комиссии уже попадалась на подобном преступлении в 2015 году. Ее осудили, но через пять лет снова доверили аналогичную работу.
Ранее мы сообщали, что кандидат в мэры Одессы Сергей Кивалов принуждает студентов своих вузов агитировать за себя.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По их словам, кадры сделаны на 5-й станции Большого Фонтана. На нихъ можно увидеть, как молодые люди несут агитационную палатку с изображением Сергея Кивалова.
«А Кивалов и дальше продолжает учить студентов «своих вузов», прям на практике, как надо проводить агитацию за себя же😏», - сообщают авторы.
Кроме того, по их информации, на каждую палатку выделялось 2 студента.
Напомним, что одесситов начали подкупать хлебом перед выборами: скандальные кадры
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