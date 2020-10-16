В последнее время Одесская область бьет все новые антирекорды по количеству зафиксированных случаев китайского заболевания

В связи с этим в больницах катастрофически не хватает койко-мест.

На сегодняшний день все опорные клиники первой очереди из-за эпидемии загружены на 68%, а больницы в городах Белгород-Днестровском и Беляевке забиты пациентами на 100%. Такое заявление в ходе брифинга сделала глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, передает Politeka.net

Как отметила чиновница, в силу напряженной ситуации рассматривается вариант размещения дополнительных коек для заболевших в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского.

«Мы можем разместить в этом учреждении 300 койко-мест. Сейчас данный вопрос прорабатывается и идет подготовка для обеспечения кислородом каждой койки», – сообщила Одарий-Захарьева.

Ранее мы сообщали, что только за одни сутки регион установил два новых антирекорда – по смертности и новым заражениям.

Так, по состоянию на 16 сентября в области зафиксировали 502 новых случая инфицирования. Общее число заболевших достигло 18013 человек.

Также за вчерашний день Одесская область вырвалась в лидеры по количеству смертей. За сутки от вируса и сопутствующих осложнений скончались 14 пациентов.

Больше погибших было только в Киеве – 22.

Всего летальных случаев в Одесском регионе 279. Преодолели инфекцию 2853 человек, 14881 болеют на данный момент, у 19792 подозревают вирус.

Напомним, что китайский вирус лютует на Одесчине, число жертв зашкаливает: установлено два антирекорда

Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."

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