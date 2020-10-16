В Одессе рассказали, когда в школах будут каникулы, а когда дистанционное обучение

Окончательное решение будут принимать администрации школ, переходить ли с 19 октября на «дистанционку» или уйти на каникулы на неделю раньше. Об этом сообщила директор одесского департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net

Городская комиссия по ТЭБ и ЧС дала следующие рекомендации для школ:

– дети заканчивают очное обучение на этой неделе;

– следующую неделю, с 19 по 23 октября, школам рекомендовано учиться дистанционно. Родители должны были уже получить ссылки на соответствующие онлайн-платформы;

– с 26 по 30 октября – осенние каникулы.

Обратим особое внимание, что ученики младшей школы (до четвертого класса) уйдут на каникулы на две недели — с 19 по 30 октября.

«Мы считаем, что в ситуации неопределенности дальнейших мер терять время учебы невозможно. Попросили школы максимально вычитать новый материал на этой неделе. Если мы пойдем на каникулы, нам может не хватить времени для своевременного завершения учебного года, изучения материала, особенно в 5-11 классах, учебный год не продолжишь до 1 июля в Одессе, жара», - рассказала чиновница.

Напомним, что только за одни сутки регион установил два новых антирекорда – по смертности и новым заражениям.

Так, по состоянию на 16 сентября в области зафиксировали 502 новых случая инфицирования. Общее число заболевших достигло 18013 человек.

Также за вчерашний день Одесская область вырвалась в лидеры по количеству смертей. За сутки от вируса и сопутствующих осложнений скончались 14 пациентов.

Больше погибших было только в Киеве – 22.

Всего летальных случаев в Одесском регионе 279. Преодолели инфекцию 2853 человек, 14881 болеют на данный момент, у 19792 подозревают вирус.

В тоже время, как сообщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, на сегодняшний день все опорные клиники первой очереди из-за эпидемии загружены на 68%, а больницы в городах Белгород-Днестровском и Беляевке забиты пациентами на 100%.

Чиновница отметила, что в силу напряженной ситуации рассматривается вариант размещения дополнительных коек для заболевших в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского.

Напомним, что китайский вирус лютует на Одесчине, число жертв зашкаливает: установлено два антирекорда

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