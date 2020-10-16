В Одессе представители трухановской партии "Доверяй делам" умудряются влепить агитационные наклейки везде, где можно

Так, одесситы пожаловались, что расклейку сделали даже на лобовом стекле автомобиля. Но самое печальное, что агитация портит авто, так как после ее удаления на стекле остается след.

Разгневанные люди не постеснялись нецензурных выражений для политиков. Соответствующие кадры обнародовал местный телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net

«Политики совсем ух**ли, посмотрите, где они делают расклейку», - написал возмущенный одессит.

Ранее мы сообщали, что под Одессой представители партии "Доверяй делам" решили подкупить избирателей бесплатной едой.

Так, в городе Черноморске проходил концерт, во время которого всех присутствующих угощали пловом и хлебом. Выступление было оформлено в стилистике партии «Доверяй делам», которую возглавляет одесский мэр Геннадий Труханов. Также, на территории размещались партийные агитационные палатки.

Нарушения зафиксировала общественная организация «Опора», наблюдатели которой уже обратились с заявлением в полицию.

На обнародованных кадрах видно, как люди, одетые в футболки с названием политической партии «Доверяй делам» раскладывают еду.

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