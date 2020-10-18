В Одесской области эпидемическая ситуация с китайским вирусом продолжает усугубляться и новая статистика совсем не радует

Так, по состоянию на утро 18 октября в регионе зафиксировано 210 новых случаев заражения. Такую информацию обнародовали в СНБО, передает Politeka.net

По данным карты мониторинга, всего инфекцию подтвердили у 18729 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных вирусом скончались 2 пациента. Всего летальных случаев в области – 288. Вылечить от COVID-19 удалось 2857 инфицированных. Болеют на данный момент 14881 и у 20508 подозревают китайский вирус.

После громкого скандала с нехваткой мест в больницах Одессы для инфицированных, в департаменте здравоохранения приняли решение развернуть дополнительное отделение в больнице №10 на Маршала Малиновского.

Так, на прошлой неделе развернули отделение на 75 коек в отдельно стоящем корпусе. 15 мест предназначены для интенсивной терапии.

Кроме того, в силу напряженной ситуации с заболеваемостью в Одесской области рассматривается вариант размещения дополнительных коек для заболевших в областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского.

«Мы можем разместить в этом учреждении 300 койко-мест. Сейчас данный вопрос прорабатывается и идет подготовка для обеспечения кислородом каждой койки», – сообщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева.

Напомним, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах

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