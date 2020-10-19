Одесская область занимает третье место в Украине по количеству заражений китайским вирусом за сутки
Неутешительные данные озвучили в МОЗ, передает Politeka.net
В Украине за прошлые сутки обнаружили 4766 новых заразившихся.
Самое больше число пациентов с COVID-19 было в Харьковской и Одесской областях.
Молодая любовница Брэда Питта без стыда распахнула блузку и показала, что не носит белье: "Вау! Такая..."
Новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!"
Трагедия со школьником всполошила Одесчину: "Мальчик выбежал на улицу и начал звонить родителям, но..."
С курсантом, потерявшим своих сокурсников в катастрофе АН-26, произошло чудо: "бывает один на миллион"
По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в одесском регионе было выявлено 350 новых случая инфицирования вирусом. Общее число заболевших перевалило за отметку в 19 тысяч и достигло 19079 человек.
Летальных случаев в области – 288. Вылечить от COVID-19 удалось 2857 инфицированных. Болеют на данный момент 15934 и у 20858 подозревают китайский вирус.
В МОЗ обнародовали список заболеваемости по областям. Он выглядит следующим образом:
Винницкая — 8418
Волынская — 10 986
Днепропетровская — 11 108
Донецкая — 7133
Житомирская — 10 095
Закарпатская — 11 825
Запорожская — 6483
Ивано-Франковская — 16 766
Кировоградская — 1591
Киевская — 12 924
Львовская — 25 103
Луганская — 2467
Николаевская — 5865
Одесская — 19 079
Полтавская — 6051
Ровенская — 16 034
Сумская — 9104
Тернопольская — 17 503
Харьковская — 29 113
Херсонская — 2570
Хмельницкая — 11 035
Черновицкая — 17 866
Черкасская — 6892
Черниговская — 6779
Киев — 30 848
Напомним, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах
Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."
Также Politeka писала, вирус скосил новый "урожай" жертв в Одесской области, область вырвалась в лидеры