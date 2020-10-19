Число заболевших перевалило за 19 тысяч

Одесская область занимает третье место в Украине по количеству заражений китайским вирусом за сутки

Неутешительные данные озвучили в МОЗ, передает Politeka.net

В Украине за прошлые сутки обнаружили 4766 новых заразившихся.

Самое больше число пациентов с COVID-19 было в Харьковской и Одесской областях.

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в одесском регионе было выявлено 350 новых случая инфицирования вирусом. Общее число заболевших перевалило за отметку в 19 тысяч и достигло 19079 человек.

Летальных случаев в области – 288. Вылечить от COVID-19 удалось 2857 инфицированных. Болеют на данный момент 15934 и у 20858 подозревают китайский вирус.

В МОЗ обнародовали список заболеваемости по областям. Он выглядит следующим образом:

Винницкая — 8418

Волынская — 10 986

Днепропетровская — 11 108

Донецкая — 7133

Житомирская — 10 095

Закарпатская — 11 825

Запорожская — 6483

Ивано-Франковская — 16 766

Кировоградская — 1591

Киевская — 12 924

Львовская — 25 103

Луганская — 2467

Николаевская — 5865

Одесская — 19 079

Полтавская — 6051

Ровенская — 16 034

Сумская — 9104

Тернопольская — 17 503

Харьковская — 29 113

Херсонская — 2570

Хмельницкая — 11 035

Черновицкая — 17 866

Черкасская — 6892

Черниговская — 6779

Киев — 30 848

Напомним, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах

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