Полицейские сообщили о том, что за последнее время в Одесской области массово начали пропадать несовершеннолетние
Как передает Politeka.net, подробностями поделились в пресс-службе регионального ГУНП.
Так, на прошлой неделе одесские правоохранители зарегистрировали 24 заявления о пропаже детей.
Копы нашли и вернули родителям 22 ребенка, поиски еще двоих продолжаются.
Также известно, что в период с 12 по 18 октября было зафиксировано 21 несчастный случай с несовершеннолетними.
На Харьковщине поиски молодой женщины закончились трагедией: двое детей остались сиротами
Королева после измен Тарзана решилась на неудачную пластику: "Это ж как надо ненавидеть..."
Доллар перед выборами поразит украинцев: стало известно, что будет с курсом, "гривна продолжит..."
Гросу после развода выдала всю правду о заработке бывшего мужа-россиянина: «Самое ужасное…»
За невыполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 43 человека.
«От противоправных действий пострадали 9 детей, среди правонарушений - телесные травмы, изнасилование, ограбление, мошенничество и прочее», - отметили в полиции.
До этого мы сообщали, что первый день после вынужденных недельных каникул в Белгород-Днестровской школе №5 омрачила трагедия. После обеда весь город облетела страшная новость - девятиклассника обнаружили повешенным. Мертвое тело, которое болталось в петле увидел младший брат, который вернулся из школы.
В тот роковой день Андрей, его мать и его младший брат собирались в школу. Мальчик оделся, но пожаловался на головную боль. Мать дала парню таблетку и попросила прийти позже, а сама вместе с младшим сыном пошла в школу, где работает завучем. Но старший сын на уроках не появился, на звонки матери не отвечал. 9-летний Богдан вернулся домой и увидел в петле старшего брата.
Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно
А еще Politeka писала, что жизнь молодой девушки трагически оборвалась на железной дороге в Одессе, видео: что известно
Также Politeka сообщала, что полиция сообщила тревожные данные, 21 ребенок пропал на Одесчине: что известно