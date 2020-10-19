Полицейские сообщили о том, что за последнее время в Одесской области массово начали пропадать несовершеннолетние

Как передает Politeka.net, подробностями поделились в пресс-службе регионального ГУНП.

Так, на прошлой неделе одесские правоохранители зарегистрировали 24 заявления о пропаже детей.

Копы нашли и вернули родителям 22 ребенка, поиски еще двоих продолжаются.

Также известно, что в период с 12 по 18 октября было зафиксировано 21 несчастный случай с несовершеннолетними.

За невыполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 43 человека.

«От противоправных действий пострадали 9 детей, среди правонарушений - телесные травмы, изнасилование, ограбление, мошенничество и прочее», - отметили в полиции.

До этого мы сообщали, что первый день после вынужденных недельных каникул в Белгород-Днестровской школе №5 омрачила трагедия. После обеда весь город облетела страшная новость - девятиклассника обнаружили повешенным. Мертвое тело, которое болталось в петле увидел младший брат, который вернулся из школы.

В тот роковой день Андрей, его мать и его младший брат собирались в школу. Мальчик оделся, но пожаловался на головную боль. Мать дала парню таблетку и попросила прийти позже, а сама вместе с младшим сыном пошла в школу, где работает завучем. Но старший сын на уроках не появился, на звонки матери не отвечал. 9-летний Богдан вернулся домой и увидел в петле старшего брата.

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