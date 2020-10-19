На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации прекращена продажа билетов на поезда одесского направления в четырех городах
Эпидемия китайской инфекции внесла очередные коррективы в жизнь украинцев.
По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности с 19 октября «Укрзализныця» прекратила продажу билетов по некоторым направлениям. Так, купить билеты на одесские поезда с четырех станций уже нельзя.
В частности, продажа билетов приостановлена со станций Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Волочиск на следующие поезда:
Украинцам будут насчитывать пенсии по-новому, срочное сообщение ПФУ: в чем причина
Новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!"
Первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды: "На большей территории..."
Трагедия со школьником всполошила Одесчину: "Мальчик выбежал на улицу и начал звонить родителям, но..."
Станция Ивано-Франковск:
- № 136/135 Одесса-Черновцы;
Станция Тернополь:
- № 12/11 Львов-Одесса;
- № 108/107 Одесса-Ужгород;
- № 136/135 Одесса-Черновцы;
Станция Хмельницкий:
- № 12/11 Львов-Одесса;
- № 108/107 Одесса-Ужгород;
- № 136/135 Одесса-Черновцы
Станция Волочиск:
- № 108/107 Одесса-Ужгород;
- № 136/135 Одесса-Черновцы.
В Укрзализныци отметили, что на этих станциях посадка пассажиров проводиться не будет, поезда будут следовать как обычно, а высадка людей будет проходить в обычном порядке.
Также в предприятии уточнили, что в том случае, если по каким-либо причинам пассажир отказался от поездки до того, как поезд отправился и через час после его отправления со станции, которую он указал в билете, то платежи за проездные документы будут возвращены в пункте продажи или через электронные каналы в «личном кабинете клиента». Причем, оплата за билет будет возвращена в полном объеме.
Напомним, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах
Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."
Также Politeka писала, вирус скосил новый "урожай" жертв в Одесской области, область вырвалась в лидеры