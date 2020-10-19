На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации прекращена продажа билетов на поезда одесского направления в четырех городах

Эпидемия китайской инфекции внесла очередные коррективы в жизнь украинцев.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности с 19 октября «Укрзализныця» прекратила продажу билетов по некоторым направлениям. Так, купить билеты на одесские поезда с четырех станций уже нельзя.

В частности, продажа билетов приостановлена со станций Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Волочиск на следующие поезда:

Станция Ивано-Франковск:

- № 136/135 Одесса-Черновцы;

Станция Тернополь:

- № 12/11 Львов-Одесса;

- № 108/107 Одесса-Ужгород;

- № 136/135 Одесса-Черновцы;

Станция Хмельницкий:

- № 12/11 Львов-Одесса;

- № 108/107 Одесса-Ужгород;

- № 136/135 Одесса-Черновцы

Станция Волочиск:

- № 108/107 Одесса-Ужгород;

- № 136/135 Одесса-Черновцы.

В Укрзализныци отметили, что на этих станциях посадка пассажиров проводиться не будет, поезда будут следовать как обычно, а высадка людей будет проходить в обычном порядке.

Также в предприятии уточнили, что в том случае, если по каким-либо причинам пассажир отказался от поездки до того, как поезд отправился и через час после его отправления со станции, которую он указал в билете, то платежи за проездные документы будут возвращены в пункте продажи или через электронные каналы в «личном кабинете клиента». Причем, оплата за билет будет возвращена в полном объеме.

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