Мэр Одессы Геннадий Труханов собирается вернуть проспекту Героев Небесной Сотни его прежнее советское название - Маршала Жукова.

По словам одесского мэра, этот вопрос будет вынесен на общественные слушания в декабре. Также будет рассмотрен вопрос возврата прежних названий другим улицам, в частности, улице Инглези, ранее бывшей имени 25-й Чапаевской дивизии.

"Для нас это вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего города-героя", - заявил он.

Тем временем, на Труханова уже подали в суд за попытку вернуть советское прошлое в Одессу.

Истцом выступило региональное отделение партии «Европейская солидарность». Там назвали попытку переименования проспекта и возвращения ему прежнего названия «прямым нарушением законов Украины», поэтому такая инициатива «не имеет никакой юридической перспективы».

«Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины — в цивилизованной европейской семье», — отметили в Европейской Солидарности.

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