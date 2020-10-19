Всплеск заболеваемости в Одессе привел к тому, что одну из больниц перепрофилируют под прием зараженных китайским вирусом

Речь идет о городской клинической больнице №5, которая расположена на перекрестке Троицкой и Екатерининской улиц. С соответствующим заявлением выступила глава горздрава Елена Якименко.

Чиновницы сообщила, что из Министерства здравоохранения поступило распоряжение перепрофилировать одно из медучреждений полностью под ковидных больных.

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«Мы рассматриваем возможность сделать это с ГКБ №5. В помещениях на улице Троицкой это позволит развернуть дополнительно 150 коек», — рассказала она.

Отдельной темой Якименко поведала о моральном напряжении, которое испытывают одесские медики особенно в инфекционной больнице.

«Туда привозят пациентов в критическом состоянии, некоторых людей спасти не удаётся.  Это угнетает медиков, однако все работают, никто не увольняется», — отметила чиновница.

коронавирус, медики

Что касается других больниц, к примеру, в ГКБ №10 сначала было недовольство среди персонала, что там открывают коронавирусное отделение, но с ними была проведена работа и теперь там относятся с пониманием.

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в одесском регионе было выявлено 350 новых случая инфицирования вирусом. Общее число заболевших перевалило за отметку в 19 тысяч и достигло 19079 человек.

Летальных случаев в области – 288. Вылечить от COVID-19 удалось 2857 инфицированных. Болеют на данный момент 15934 и у  20858 подозревают  китайский вирус.

Добавим, что Одесская область занимает третье место в Украине по количеству заражений китайским вирусом за сутки.
Так, в Украине за прошлые сутки обнаружили 4766 новых заразившихся.

Самое больше число пациентов с COVID-19 было в Харьковской и Одесской областях.

Напомним, что карантин снова ужесточили, под удар попали одесские поезда: "с 19 октября..."

Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."

Также Politeka писала, вирус скосил новый "урожай" жертв в Одесской области, область вырвалась в лидеры