Часто людей привозят в критическом состоянии

Всплеск заболеваемости в Одессе привел к тому, что одну из больниц перепрофилируют под прием зараженных китайским вирусом

Речь идет о городской клинической больнице №5, которая расположена на перекрестке Троицкой и Екатерининской улиц. С соответствующим заявлением выступила глава горздрава Елена Якименко.

Чиновницы сообщила, что из Министерства здравоохранения поступило распоряжение перепрофилировать одно из медучреждений полностью под ковидных больных.

«Мы рассматриваем возможность сделать это с ГКБ №5. В помещениях на улице Троицкой это позволит развернуть дополнительно 150 коек», — рассказала она.

Отдельной темой Якименко поведала о моральном напряжении, которое испытывают одесские медики особенно в инфекционной больнице.

«Туда привозят пациентов в критическом состоянии, некоторых людей спасти не удаётся. Это угнетает медиков, однако все работают, никто не увольняется», — отметила чиновница.

Что касается других больниц, к примеру, в ГКБ №10 сначала было недовольство среди персонала, что там открывают коронавирусное отделение, но с ними была проведена работа и теперь там относятся с пониманием.

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в одесском регионе было выявлено 350 новых случая инфицирования вирусом. Общее число заболевших перевалило за отметку в 19 тысяч и достигло 19079 человек.

Летальных случаев в области – 288. Вылечить от COVID-19 удалось 2857 инфицированных. Болеют на данный момент 15934 и у 20858 подозревают китайский вирус.

Добавим, что Одесская область занимает третье место в Украине по количеству заражений китайским вирусом за сутки.

Так, в Украине за прошлые сутки обнаружили 4766 новых заразившихся.

Самое больше число пациентов с COVID-19 было в Харьковской и Одесской областях.

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