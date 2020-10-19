С 30 октября некоторые классы будут спокойно учиться в школах

В Одессе после завершения осенних каникул не все классы возобновят учебный процесс в стенах школы

Как заверил одесский мэр Геннадий Труханов, дистанционное обучение не коснется учеников начальных классов, в ноябре месяце они снова вернуться за парты. Об этом Труханов заявил в ходе заседания оперативного штаба.

По словам Труханова, ученики 1-3 классов еще не готовы качественно получать знания дистанционно, поэтому они смогут вернуться в классы после каникул, которые начались 19 октября у младших школьников.

«Если ученики 4-11 классов останутся на дистанционном обучении, то малыши с 30 октября могут спокойно учиться в школах – они будут пустыми, мы сможем обеспечить классы по 15 человек», — заявил мэр.

Глава одесского департамента Елена Буйневич согласилась с такой позицией и обратила внимание, что пока Одесса находится в зеленой, желтой или оранжевой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией, малыши будут учиться в школах. В случае красной зоны их, как и старших школьников, переведут на дистанционное обучение.

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в одесском регионе было выявлено 350 новых случая инфицирования вирусом. Общее число заболевших перевалило за отметку в 19 тысяч и достигло 19079 человек.

Летальных случаев в области – 288. Вылечить от COVID-19 удалось 2857 инфицированных. Болеют на данный момент 15934 и у 20858 подозревают китайский вирус.

Добавим, что Одесская область занимает третье место в Украине по количеству заражений китайским вирусом за сутки.

Так, в Украине за прошлые сутки обнаружили 4766 новых заразившихся.

Самое больше число пациентов с COVID-19 было в Харьковской и Одесской областях.

Напомним, что карантин снова ужесточили, под удар попали одесские поезда: "с 19 октября..."

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