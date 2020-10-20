В Одесской области снова резко увеличилось число жертв от китайского вируса

Согласно обновленным данным, в регионе зафиксировали 267 новых случаев заражения, среди заболевших 26 детей и семь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, ссылаясь на информацию МОЗ, передает Politeka.net

За всё время пандемии на Одесчине зарегистрировано 19 343 заболевших. Среди них 1 301 ребенок и 1 087 медработников.

Также стало известно, что за сутки от вируса и сопутствующийх заболеваний погибли восемь человек. Всего в регионе скончались 296 человек с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 7 838 жителей области и это новый рекорд, который установлен за всё время эпидемии.

Ареал распространения вируса в Одесской области:

— г. Одесса — 8067 (дети — 465, медработники — 398);

— г. Б.-Днестровский — 360 (дети — 28, медработники — 27);

— г. Измаил — 1136 (дети — 78, медработники — 60);

— г. Черноморск — 505 (дети — 28, медработники — 12);

— г. Теплодар — 90 (дети — 7, медработники — 1);

— г. Южный — 225 (дети — 16, медработники — 4);

— Ананьевский район — 152 (дети — 11, медработники — 22);

— Арцизский район — 322 (дети — 19, медработники — 27);

— Балтский район — 329 (дети — 9, медработники — 31);

— Березовский район — 444 (дети — 48, медработники — 25);

— Б.-Днестровский район — 263 (дети — 15, медработники — 14);

— Беляевский район — 1046 (дети — 98, медработники — 51);

— Болградский район — 1148 (дети — 82, медработники — 70);

— Великомихайловский район — 100 (дети — 13, медработники — 4);

— Ивановский район — 262 (дети — 23, медработники — 15);

— Измаильский район — 471 (дети — 31, медработники — 23);

— Килийский район — 165 (дети — 16, медработники — 26);

— Кодымский район — 107 (дети — 9, медработники — 4);

— Лиманский район — 589 (дети — 45, медработники — 37);

— Подольский район — 810 (дети — 57, медработники — 101);

— Окнянский район — 65 (дети — 2, медработники — 2);

— Любашевский район — 121 (дети — 9, медработники — 5);

— Николаевский район — 64 (дети — 4, медработники — 1);

— Овидиопольский район — 983 (дети — 80, медработники — 31);

— Ренийский район — 61 (дети — 2, медработники — 2);

— Раздельнянский район — 205 (дети — 13, медработники — 8);

— Савранский район — 130 (дети — 7, медработники — 6);

— Саратский район — 373 (дети — 41, медработники — 22);

— Тарутинский район — 312 (дети — 24, медработники — 15);

— Татарбунарский район — 332 (дети — 20, медработники — 40);

— Захаровский район — 50 (дети 1, медработники — 1);

— Ширяевский район — 56 (медработники — 2).

Ранее мы сообщали, что всплеск заболеваемости в Одессе привел к тому, что одну из больниц перепрофилируют под прием зараженных китайским вирусом

Речь идет о городской клинической больнице №5, которая расположена на перекрестке Троицкой и Екатерининской улиц. С соответствующим заявлением выступила глава горздрава Елена Якименко.

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