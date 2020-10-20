В Одессе на поселке Котовского маршрутка сбила мужчину

Авария случилась прямо на пешеходном переходе на проспекте Добровольского. Об этом рассказал свидетель случившегося Вячеслав Грубый, обнародовав кадры с места инцидента, передает Politeka.net

По словам очевидца, он остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В это же время с другой стороны дороги на переход вышел еще один человек. Его не заметил водитель встречной маршрутки. В результате столкновения мужчину отбросило в сторону на остановившуюся машину. Пострадавший ударился головой, однако смог встать.

Свидетель рассказал, что мужчина не получил серьезных травм, но другие очевидцы и участники ДТП настояли на вызове скорой помощи.

«Медики приехали очень быстро – в течение пяти минут. А вот полицию пришлось ждать целых 40 минут и это не считая того, что правоохранители приехали без следователя, которого потом тоже пришлось ожидать», - рассказал Вячеслав Грубый.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы пешеход намеренно бросился под проезжающий внедорожник.

Инцидент случился на улице Пушкинской угол Жуковского. Момент попал на камеры наружного наблюдения.

Мужчина стоял на пешеходном переходе. В какой-то момент он с разбегу прыгнул под проезжающий мимо автомобиль. Водитель резко затормозил. В результате прыгун оказался на асфальте, а затем его забрала скорая.

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