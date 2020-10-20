В Одессе на поселке Котовского маршрутка сбила мужчину
Авария случилась прямо на пешеходном переходе на проспекте Добровольского. Об этом рассказал свидетель случившегося Вячеслав Грубый, обнародовав кадры с места инцидента, передает Politeka.net
По словам очевидца, он остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В это же время с другой стороны дороги на переход вышел еще один человек. Его не заметил водитель встречной маршрутки. В результате столкновения мужчину отбросило в сторону на остановившуюся машину. Пострадавший ударился головой, однако смог встать.
Свидетель рассказал, что мужчина не получил серьезных травм, но другие очевидцы и участники ДТП настояли на вызове скорой помощи.
"Докатилась": Ани Лорак возмутила неприличными утехами с любовником, моложе ее на 14 лет
Пышногрудая русская Кардашьян уселась за руль в слишком тесном топе: "Идеальная женщина"
"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
Волочкова наклонилась и огорошила неопрятным видом в черном лифчике: "Тут из декольте торчит..."
«Медики приехали очень быстро – в течение пяти минут. А вот полицию пришлось ждать целых 40 минут и это не считая того, что правоохранители приехали без следователя, которого потом тоже пришлось ожидать», - рассказал Вячеслав Грубый.
До этого мы сообщали, что в центре Одессы пешеход намеренно бросился под проезжающий внедорожник.
Инцидент случился на улице Пушкинской угол Жуковского. Момент попал на камеры наружного наблюдения.
Мужчина стоял на пешеходном переходе. В какой-то момент он с разбегу прыгнул под проезжающий мимо автомобиль. Водитель резко затормозил. В результате прыгун оказался на асфальте, а затем его забрала скорая.
Напомним, что жизнь человека трагически оборвалась в Одесской области: видео аварии.
А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что в Одесской области грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП.