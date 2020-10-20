В Одессе зашкаливают случаи вандализма
В этот раз от рук неизвестных хулиганов пострадал обелиск в честь города-героя Одессы "Крылья победы", который находится площади 10 Апреля. Об этом сообщили коммунальщики из "Сервисного центра", передает Politeka.net
Инцидент зафиксировали в понедельник, 19 октября.
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Как стало известно, вандалы повредили гранитные плитки и обрисовали надписями комплекс объекта монументального искусства города - обелиск и мемориальные доски с именами Героев Советского Союза.
Последствия деяний хулиганов пришлось устранять работникам «Сервисного центра». Они уже стерли надписи и восстановили гранитные плитки.
До этого мы сообщали о злостных деяниях вандалов в трамвае Одессы.
Вечером в воскресенье, неизвестные хулиганы атаковали общественный транспорт. Они забросали камнями трамваи №7, проезжающие по улице Паустовского. В двух вагонах побили стекла. Поврежденные вагоны пришлось временно снять с маршрута, чтобы заменить разбитые стекла.
Еще один инцидент случился на улице Маловского. Неизвестные решили развлечься и начали бросать камни в вагон маршрута №18, который шел в депо. В результате хулиганы разбили лобовое стекло и ранили водителя трамвая.
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